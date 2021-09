Innovazione tecnologica: per Aiccre Seravezza è un esempio di best practice nazionale nelle strategie di sviluppo sostenibile

Seravezza all’avanguardia nelle strategie di sviluppo sostenibile. Lo certifica Aiccre (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) che nel recente rapporto “Le buone pratiche degli enti locali sugli SDG” ha selezionato il Comune di Seravezza come esempio di buone pratiche nell’ambito dell’obiettivo 9, dedicato alla costruzione di infrastrutture resilienti e alla promozione di innovazione equa, responsabile e sostenibile. Il rapporto nasce per valorizzare il contributo che gli enti locali e regionali italiani apportano alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Sono solo quattro le best practice selezionate nel rapporto Aiccre per l’obiettivo 9. Seravezza è l’unico Comune italiano citato in questa sezione, scelto per il progetto di digitalizzazione dei propri servizi e di promozione di un servizio internet via radio nelle zone montane. “Il Comune di Seravezza sta attuando il piano per il miglioramento dell’infrastruttura digitale dell’ente pubblico e delle scuole elementari e medie del territorio e implementando la connettività internet della sua area territoriale montana con impianti che forniscono connettività internet in modalità wireless”, si legge nel rapporto. Per quanto riguarda l’infrastruttura comunale e scolastica l’adesione ai Contratti Quadro del Sistema Pubblico di Connettività “ha permesso al Comune di raggiungere i seguenti benefici: realizzazione di una rete semplificata altamente performante, configurazione del servizio multiambito infranet che consente alle singole sedi di comunicare tra loro e con le altre amministrazioni; ottimizzazione del numero degli apparati, dei consumi energetici e delle spese per i servizi di connettività”. Grazie alle novità introdotte in questo ambito i dipendenti possono oggi “lavorare con maggiore fluidità, in particolare i collaboratori degli uffici che lavorano con documenti di grandi dimensioni (servizio attività produttive e edilizia) e durante i recenti lockdown tutti i lavoratori hanno potuto lavorare da casa collegandosi in desktop remoto sui pc dell’ufficio senza alcun disservizio”.

Sul fronte della connettività nelle aree montane il Comune si è mosso invece per favorire l’accesso delle famiglie alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per fornire un collegamento universale a internet stimolando gli investimenti delle società private specializzate in ponti radio, ovvero in soluzioni che consentono di coprire anche zone “che sarebbero altrimenti impossibili da raggiungere via cavo o con costi non compatibili con i risultati economici per attività lavorative, turistiche e scolastiche”.

Nel progetto il Comune investe ogni anno un budget di circa 50 mila euro e fino ad oggi si è avvalso della collaborazione di aziende quali Vodafone ed Eolo.

Il rapporto “Le buone pratiche degli enti locali sugli SDG” realizzato da Aiccre può essere consultato online al seguente link: bit.ly/3zhjK6T. Altre informazioni sono disponibili su https://venicecitysolutions.com/it/best-practice/.