Innovazione in agricoltura, Regione promuove corso pilota: iscrizioni entro il 14/9

E’ aperto fino al prossimo 14 settembre l’avviso per la selezione di 15 partecipanti al corso di training manageriale nel settore agroalimentare.

Promosso dalla Regione Toscana, tramite l’agenzia formativa Provincia Livorno Sviluppo srl, il corso copre quattro aree tematiche strategiche per l’innovazione in agricoltura: la caratterizzazione della filiera produttiva, l’adozione e l’uso di tecnologie avanzate per i processi di produzione e trasformazione, la gestione dei dati applicata al settore agroalimentare, le tecniche innovative di comunicazione e informazione per gli attori di filiera.

Organizzato nell’ambito del progetto “Opera – Organizzare e promuovere energie per il rilancio dell’attività”, e finanziato con il Programma Interreg Italia Francia Marittimo 2014/2020, il corso viene promosso al fine di raccogliere le nuove esigenze del comparto agroalimentare, per adeguare le competenze professionali per l’agricoltura digitale e per lo sviluppo di una “comunità professionale multidisciplinare” che possa tenere insieme le diverse realtà del settore, dall’agricoltura all’industria 4.0.

Le persone che parteciperanno al corso, oltre a una parte di formazione teorica, che vedrà la partecipazione di docenti universitari e di centri di ricerca, avranno a disposizione anche una parte di formazione pratica presso realtà produttive/tecnologiche toscane attinenti alle materie trattate.

L’evoluzione delle innovazioni è destinata ormai a produrre profonde trasformazioni in campo agricolo ma è anche fonte di nuove opportunità economiche e occupazionali nel rispetto della sostenibilità ambientale.

L’azione formativa di nuove figure professionali, conferma l’impegno della Regione nel percorso di sostegno all’innovazione del settore agroalimentare favorendo l’incontro fra domanda e offerta di nuovi profili professionali legati a tecnologie in divenire, che saranno sempre più presenti in campo, e a nuovi modi di fare agricoltura che stanno cambiando molto velocemente.

Tutte le informazioni sull’avviso e la presentazione delle domande sono disponibili al seguente link https://www.regione. toscana.it/-/bando-corso-di- training-manageriale-nel- settore-agroalimentare.