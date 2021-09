Inizio di stagione per il Seravezza-Pozzi calcio – All’interno tutte le informazioni per chi vuole iscriversi

Aperte le iscrizioni, per la stagione 21/22, al Seravezza-Pozzi Calcio, dal 2009 al 2017, veramente una splendida occasione per approdare in una società in continua crescita, che offre un servizio di qualità, con allenatori preparati e disponibili che sapranno tirare fuori il meglio da ogni allievo.

Potete prenotare la prova gratuita rivolgendovi ai seguenti numeri:

Lara – cell 339 3224155

Edo – cell 3316871072