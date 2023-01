Inizio davvero ‘sprint’ per le giovanili del Basketball Club Lucca.

Inizio davvero ‘sprint’ per le giovanili del Basketball Club Lucca. Il 2023 si inaugura con quattro vittorie e un secondo posto assoluto nel torneo esordienti della Befana al palazzetto dello sport di Calenzano.



Si chiude nel migliore dei modi – ovvero con una vittoria in casa – la prima fase regionale del campionato under 17 eccellenza targata ‘Cavalletti e Bonturi’. Al PalaTagliate i biancorossi si impongono sulla Pall. 2000 Prato, con il punteggio 63-56, riscattando così il -35 dell’andata. Di nuovo una vittoria anche per gli under 17 silver che inaugurano il nuovo anno subito con un risultato positivo. Al palazzetto dello sport di Massa finisce 40-58 per i ragazzi di coach Filippo Tardelli.

Sconfitta, seppur di misura, l’under 19 gold ‘Top Speed’ allenata da Francesco Nalin e Pablo Meoni. Nella seconda fase del campionato, i biancorossi cadono 54-51 in casa dell’ostica Mufy Terranuova Basket. Si apre con una sconfitta il 2023 anche per l’under 19 silver. Contro una buonissima squadra – soprattutto atleticamente – come Bottegone Junior (squadra ai vertici della classifica), i ragazzi di coach Alessandro Ricci hanno dovuto arrendersi in trasferta 58-36.



Vittoria mozzafiato invece per i ragazzi di coach Damiano Sodini. Blitz in casa del temibile A.S.D. Valdicornia Basket: l’under 15 silver vince 48-51 con un canestro da tre sulla sirena. Anche l’under 14 silver smaltisce il carico delle feste ed inaugura con una vittoria il girone di ritorno. Contro l’A.S.Dil. Pall. Massa finisce 46-89 per i biancorossi.

Si apre infine all’insegna dello sport e del divertimento il nuovo anno per gli esordienti del Basketball Club Lucca. I giovanissimi biancorossi, guidati da coach Pablo Meoni, sono stati protagonisti assoluti del 10° Torneo della Befana, il 6 e 7 gennaio, al palazzetto dello sport di Calenzano: centrato il secondo posto nella finalissima contro Pallacanestro Agliana 2000 (35-47).