INIZIATO IL TRASLOCO DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA SEDE DI SERAVEZZA

SINDACO, ASSESSORI, LAVORI PUBBLICI E RAGIONERIA I PRIMI A RIENTRARE

SERAVEZZA – È iniziato il trasferimento degli uffici comunali nella sede di via XXIV Maggio del capoluogo, sinora oggetto di interventi di ristrutturazione. I primi a trasferirsi, nei giorni scorsi, sono stati sindaco e giunta, il settore tecnico-operativo (con lavori pubblici, protezione civile) e ragioneria che avevano trovato provvisoriamente posto nella sede della Misericordia a Seravezza.

Nel frattempo si stanno pianificando i prossimi trasferimenti: nell’ultima settimana di agosto sarà la volta degli uffici urbanistica, cave, SUAP e cultura.

Infine, dopo le elezioni politiche del prossimo 25 settembre, si procederà con il rientro di tutti gli altri uffici, attualmente presenti nella palazzina ex ASL di Querceta, in via Fratelli Rosselli, ad eccezione dell’edilizia privata che rimarrà in quella sede assieme alla Polizia Municipale che vi verrà trasferita dall’attuale comando situato adesso in via Don Fascetti, a monte della linea ferroviaria.

Per contattare il Comune e i diversi uffici: tel. 0584 757711.