INIZIATO IL SOGGIORNO ESTIVO PER BAMBINI ALLA COLONIA COMUNALE DI VITTORIA APUANA

Lunedì la visita dell’assessore Valentina Mozzoni

INIZIATO IL SOGGIORNO ESTIVO PER BAMBINI ALLA COLONIA COMUNALE DI VITTORIA APUANA

SERAVEZZA – Ha preso il via lunedì il soggiorno marino per bambini alla colonia comunale di Vittoria Apuana. Sono un centinaio i bambini che si alterneranno per tutta l’estate nello spazio estivo del Comune, alcuni dei quali usufruiranno di un turno, altri di due, di tre o dei quattro previsti, dal 4 luglio al 26 agosto.

L’assessore alla scuola Valentina Mozzoni ha portato, lunedì mattina, il saluto dell’amministrazione ai bambini e agli educatori della cooperativa sociale Cassiopea, alla presenza del presidente Davide Cardelli, soffermandosi per seguire alcune delle attività avviate dal personale della cooperativa alla quale è affidata la gestione della colonia.

Numerose le iniziative che vengono proposte ai bambini, dai 3 ai 12 anni di età, come l’introduzione al surf, pallavolo in spiaggia, gioco degli scacchi, avviamento al karate, corso di yoga, progetto amico libro, laboratori vari, giochi e attività in pineta.

Un programma molto ricco che inizia la mattina alle 8.30 con la pre-accoglienza e che prende vita con il progressivo arrivo degli scuolabus, i giochi di gruppo, il bagno, la merenda, il gioco libero, il pranzo nella struttura comunale immersa nella pineta, quindi il riposo, la lettura e ancora giochi sino alla merenda pomeridiana e all’uscita alle ore 17.

I bambini possono scegliere le attività a seconda delle personali attitudini, seguiti da istruttori ed educatori competenti, pronti a cogliere tutte le esigenze dei piccoli.

“Una visita per verificare personalmente lo svolgimento di questa importante attività al servizio di numerosi bambini del nostro comune – commenta l’assessore Valentina Mozzoni – e devo dire che ho trovato da parte della cooperativa un’organizzazione all’altezza delle nostre aspettative. Da una parte devo rimarcare gli ambienti accoglienti della colonia che consentono ai bambini di avere a disposizione spazi ampi e ben attrezzati per le diverse attività, dall’altra parte l’ottimo servizio svolto dagli educatori che seguono davvero con grande attenzione tutti i bambini, garantendo così un servizio sicuro e attento alle singole necessità”.