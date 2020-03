Iniziative benefiche – Fantacalcio Versilia Storica

Oggi è giunta in redazione una bella notizia, di quelle che ti fanno comprendere quanto siamo capaci di fare rete per essere utili al prossimo. L’associazione Fantacalcio Versilia Storica ha deciso di fare una donazione alla Croce Bianca di Querceta, che ogni giorno è in trincea con i suoi volontari, per contrastare questa pandemia.

Il Presidente del Fantacalcio, Mirko Marrai, ringrazia i consociati per aver promosso e reso possibile l’iniziativa in questo periodo di emergenza sanitaria.