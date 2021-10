Iniziativa in ricordo di Luigi Perna a S.Andrea in Caprile

Su iniziativa di Anpi Capannori con il patrocinio del Comune sabato 23 ottobre alle ore 15 nel piazzale della Chiesa di S.Andrea in Caprile sarà ricordato Luigi Perna in occasione della riqualificazione della targa in sua memoria. Nell’ottobre 1944, dopo aver salvato la vita a due persone finite nei campi minati sulle Pizzorne, Luigi Perna, già partigiano della formazione STS, morì poco più che ventenne per le ferite riportate nel tentativo di salvare una terza persona.

All’iniziativa prenderanno parte tra gli altri, Giulia Volpi presidente di Anpi Capannori, il consigliere comunale Gianni Campioni ed Emmanuel Pesi curatore del progetto ‘Via della memoria’ promosso dal Comune.