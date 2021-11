Iniziativa di Medicina, c’è il patrocinio del comune di Pescia

Bellandi “L’occasione per scoprire un bellissimo luogo della montagna pesciatina”

Domenica 14 Novembre 2021, dalle 9 alle 20, Medicina

Il comune di Pescia ha concesso il patrocinio alla Pro Loco di Medicina per l’iniziativa in programma domenica 14 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 20:00, del Mercatino di S. Martino, all’interno del borgo di Medicina, nel cuore della montagna pesciatina.

L’assessore che ha la delega a questo territorio, Fabio Bellandi, spiega i motivi della concessione del patrocinio e invita le persone a partecipare :” Come tutte le iniziative che arricchiscono la vita del territorio comunale di Pescia, questa di Medicina è molto importante perché si tratta della prima manifestazione organizzata dalla neonata Pro Loco. Da parte nostra crediamo che queste forme di aggregazione siano determinanti per il mantenimento e lo sviluppo di questa area, che è una bellezza ambientale e paesaggistica da preservare in ogni modo. Invito quindi tutti a visitare domenica prossima il borgo di Medicina, con la bella iniziativa proposta”

Durante la giornata saranno presenti bancarelle dell’usato, allestite dai paesani, e bancarelle di artigianato locale con oggetti molto particolari. Insieme a questo, ci sarà la possibilità di degustare prodotti locali quali: necci, castagnaccio, caldarroste e molto altro. Il 50% del ricavato dalla vendita del mercatino dell’usato sarà donato alla Pro Loco per finanziare attività e migliorie nel borgo.