Iniziativa delle Farmacie Comunali di Lucca sul Diabete, Vitamina D e Antinflazione

Iniziativa delle Farmacie Comunali di Lucca sul Diabete, Vitamina D e Antinflazione

Il Presidente di Farmacie Comunali Lucca Dott. Andrea Casali nell’ambito di un nuovo rilancio dell’azienda partecipata comunica che le Farmacie Comunali di Lucca, Bagni di Lucca e Capannori, parte della rete Alliance Farmacie Comunali, per il mese di novembre faranno diverse nuove campagne di prevenzione per i cittadini.

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, ci sarà la possibilità di accedere al servizio di screening diabetologico. Tramite un questionario anamnestico e un semplice prelievo di sangue capillare, lo screening permette di misurare la quantità di emoglobina glicata nel sangue, al fine di valutare l’andamento della glicemia media negli ultimi 2-3 mesi. Il check up è infatti un importante strumento di supporto nel controllo delle patologie diabetiche e di aiuto per monitorare il rischio di un loro sviluppo.

Seguirà la Giornata della Vitamina D, che darà la possibilità di effettuare un test di misurazione dei livelli di Vitamina D in campioni di sangue capillare. L’analisi permetterà di valutare se il livello è sufficiente, insufficiente, carente o in eccesso.

Dal 17 al 24 novembre le farmacie del Gruppo aderiranno all’iniziativa “In farmacia per i bambini” in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava – NPGH Italia Onlus. La campagna di sensibilizzazione sarà finalizzata alla raccolta di medicinali pediatrici da banco, alimenti per l’infanzia, biberon, pannolini e altri prodotti babycare, per bambini in povertà sanitaria.

Inoltre, si ricorda che le Farmacie Comunali aderiscono al Trimestre antinflazione. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), garantisce ai consumatori prezzi calmierati su alcuni beni di prima necessità. Il Gruppo ha deciso quindi che i prodotti a marchio proprio dedicati a igiene e cura della persona e quelli per la prima infanzia saranno sottoposti a calmieramento fino al 31 dicembre.

Per accedere ai servizi citati sopra i cittadini potranno prenotarsi contattando direttamente le farmacie coinvolte, di cui viene fornito di seguito un elenco con i rispettivi recapiti.

Calendario screening Giornata Mondiale del Diabete FC Capannori Centro

Tel. 0583/933260 Piazza Aldo Moro, 4 FC Fornoli, Lucca

Tel. 0583/86572 Via Papa Giovanni XXIII, 21 FC “Sant’Angelo”

Tel. 0583/510056 Via G. Puccini, 1602 FC Monte San Quirico

Tel. 0583/341567 Via per Camaiore, 1162-1168 FC Capannori Nord

Tel. 0583/429751 Viale Europa, 1 FC San Vito

Tel. 0583/954491 Via Pesciatina, 38 Mazzorini, Lucca

Tel. 0583/53513 Via delle Tagliate di San Donato, 217 FC Lucca – 24 Ore

Tel. 0583/491398 Piazza Curtatone, 7