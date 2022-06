INIZIATI I LAVORI SULLA SARZANESE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

Con il via libera al piano del verde a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione gli interventi proseguiranno nelle principali strade comunali: oltre alla Sarzanese Valdera, la Via delle Sezioni, la Via per Montigiano, la Via per Gualdo, Via Pietra a Padule, via Canipalletti, via dei Ghivizzani, via della Sassaia e poi avanti per priorità a partire da quelle caratterizzate da intenso traffico o utilizzate come collegamento per le diverse frazioni.