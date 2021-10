INIZIATI I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEI PRESSI DELLE SCUOLE

CAPANNORI – INIZIATI I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEI PRESSI DELLE SCUOLE E SULLE VIABILITA’ RECENTEMENTE ASFALTATE. INVESTIMENTO DI 40 MILA EURO

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sul territorio per i quali l’amministrazione Menesini ha investito 40 mila euro. Gli interventi prevedono la ‘ripresa’ di attraversamenti pedonali, della segnaletica di margine e degli ‘Stop’, laddove risultano usurati e quindi non adeguatamente visibili e il ripristino ‘ex novo’ di questo tipo di segnaletica sulle strade dove sono state realizzate nuove asfaltature. Già realizzati i lavori sulla viabilità nei pressi delle sedi dell’Istituto Comprensivo di Lammari, di Capannori e del liceo scientifico Majorana e prossimamente saranno eseguiti anche all’esterno degli istituti di San Leonardo in Treponzio e di Camigliano.Successivamente si andrà ad intervenire sulle numerose strade recentemente asfaltate dove la segnaletica sarà realizzata ‘ex novo’.

“La segnaletica stradale orizzontale è un fattore di grande importanza per garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti e per questo motivo deve essere oggetto di una adeguata e continua manutenzione – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Con il nuovo ‘pacchetto’ di lavori abbiamo voluto dare priorità agli interventi nei pressi degli istituti scolastici per garantire più sicurezza agli studenti a partire dall’inizio del nuovo anno scolastico. Successivamente andremo ad intervenire sulle tante viabilità recentemente asfaltate e poi su quelle che prossimamente saranno interessate da opere di asfaltatura”.