INIZIATI A TASSIGNANO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO CON AREA GIOCHI E AREA FITNESS E UN NUOVO PARCHEGGIO.SARA’ RECUPERATO ANCHE IL CAMPO SPORTIVO



Si tratta di interventi per la comunità come richiesti dal sindaco Luca Menesini per la realizzazione dell’Hangar e eseguiti dai Militari

Sono iniziati i lavori per la realizzazione a Tassignano di un’area verde attrezzata anche per il fitness, un parco giochi, un parcheggio e un campo sportivo a disposizione dei cittadini. Si tratta di un intervento realizzato dai Militari – su precisa richiesta del sindaco Luca Menesini – come opere per la comunità vista la realizzazione dell’hangar militare su terreno demaniale. L’intervento, per un importo di oltre 4 milioni di euro, rappresenta un’importante opera di valorizzazione dell’area fortemente voluta dall’amministrazione comunale che si era opposta alla realizzazione dell’hangar nonostante la proprietà dell’area fosse del demanio e quindi al di fuori della giurisdizione del sindaco.

Grazie ad un’intesa con i Militari in sede di CoMiPa (Comitato misto paritetico) è stata condivisa la realizzazione di questo importante intervento nello spazio vicino all’area dei Militari.

“Siamo molto soddisfatti per l’avvio di questi interventi di riqualificazione di questa importante area del nostro territorio – affermano l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e il consigliere comunale di zona Gaetano Ceccarelli, che hanno compiuto un sopralluogo all’area dei lavori -. Si tratta infatti di un’opera particolarmente significativa per la frazione di Tassignano, che va a valorizzare una zona a cui la nostra comunità tiene molto, andando allo stesso tempo a mitigare l’impatto dell’hangar militare, ottenuta grazie ad un’azione puntuale ed incisiva portata avanti dalla nostra amministrazione. Sarà infatti realizzata un’area verde destinata al tempo libero, al gioco dei più piccoli e allo sport, insieme a nuovi spazi per la sosta. Di particolare rilevanza la realizzazione del campo sportivo che a Tassignano manca ormai da circa 40 anni”.

I lavori prevedono come primo passo la pulizia e la bonifica da eventuali ordigni bellici di tutta l’area, cui seguirà la movimentazione terra per la realizzazione di alcune piccole collinette di mitigazione con la messa a dimora di circa 150 alberature. Successivamente si procederà alla realizzazione di un parco urbano con un percorso per il jogging, un’ area fitness attrezzata e un parco giochi per i più piccoli e di tre nuove aree di parcheggio per un totale di circa 50 nuovi posti auto.L’intervento prevede inoltre la creazione di un’area logistica a corredo dell’hangar con spazi per l’accoglienza e il ricovero per i militari, servizi e attrezzature necessarie alla funzionalità dell’area.Tutti questi interventi saranno ultimati entro la fine del 2023. Il recupero del campo sportivo che sorgeva nell’area, che sarà in sintetico e a 11, recintato e illuminato con annesso spogliatoio sarà realizzato nei primi mesi del 2024.