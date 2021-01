iniziata l’era dello sportello unico per l’edilizia digitale,

Pietrasanta è primo comune della Versilia a dematerializzare le pratiche edilizie

Iniziata l’era dello sportello per l’edilizia digitale. E’ attivo da lunedì 18 gennaio il “Portale Suedi” (Sportello Unico per l’Edilizia Digitale Italiano) a cui si può accedere dalla home page del sito www.comune.pietrasanta.lu.it. Il Comune di Pietrasanta è attualmente il primo comune della Versilia a dematerializzare le pratiche edilizie. Era uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti.

La digitalizzazione delle procedure amministrative è l’elemento trainante per fornire servizi più celeri ed efficaci alla cittadinanza e le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, hanno il dovere di provvedere a costituire uno Sportello Unico per l’Edilizia che provveda a curare tutti i rapporti tra il privato (cittadini/imprese), l’amministrazione stessa e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di Permesso di Costruire, di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o altre tipologie; di pratiche edilizie.

Lo Sportello Unico per l’Edilizia Digitale Italiano è realizzato per semplificare le relazioni tra Pubblica Amministrazione, Professionisti e Cittadini e consentirà la presentazione digitale di un’istanza da parte del Professionista, la gestione completa della pratica da parte del Comune aumentando di fatto la trasparenza delle informazioni. Ed ancora di avere un valido e semplice strumento di consultazione on-line per poter essere fruito dai Professionisti e dai Cittadini al fine di conoscere tutte le informazioni sullo stato delle pratiche presentate ed un rapporto interlocutorio tra pubblico e privato, per una reale semplificazione e sburocratizzazione nella gestione delle pratiche e comunicazioni.

Il portale sarà raggiungibile dal sito istituzionale dell’ente, attraverso il link “SUEDI – sportello unico edilizia digitale italiano (www.suedi.cloud/pietrasanta).

I singoli professionisti usufruiranno in modo completamente gratuito del servizio, attraverso una semplice registrazione on line sulla piattaforma. Potranno utilizzare la modulistica scaricabile dal portale nonché a prendere visione delle istruzioni e le dotazioni necessarie per l’utilizzo del nuovo strumento telematico.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts