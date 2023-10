Iniziata la demolizione dell’ex Bibolotti a Tonfano

Sono iniziati a Marina di Pietrasanta, come da programma, i lavori di demolizione controllata dell’edificio in disuso, su via Catalani, che ospitava la “vecchia” scuola Bibolotti. Primo passo verso il nuovo polo scolastico che sorgerà a Tonfano, grazie ai fondi assegnati al progetto del Comune dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla copertura, da parte dell’ente con risorse proprie, dei maggiori costi legati all’incremento dei prezzi intervenuti fra la “candidatura” del piano e l’aggiudicazione del finanziamento.

“Abbiamo iniziato subito a monitorare, con strumenti e riscontro diretto dall’interno, i livelli di rumorosità e la dispersione di polveri percepiti nella parte più vicina alle aule – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci, presente sul posto fin dal primo mattino – per garantire che l’attività didattica si svolga nella tranquillità necessaria e ricalibrare velocemente le modalità di lavorazione, qualora ne emergesse la necessità. Inoltre, già in questa fase si procede alla separazione dei materiali di risulta, per uno smaltimento più rapido”.

I lavori andranno avanti per 4-5 giorni, con interruzione per le festività di Ognissanti. Conclusa la demolizione dello stabile, l’amministrazione comunale proseguirà con aggiornamenti step-by-step alla comunità scolastica, per le fasi successive del piano di lavoro.