Iniziano stanotte i lavori su viale Europa:

Al via da stanotte (martedì 14 giugno) il cantiere di Acque per la realizzazione delle fognature e acquedotto su viale Europa. Per circa due settimane però, i lavori si svolgeranno esclusivamente nell’orario notturno (21-6) e quindi non andranno a modificare la viabilità sull’arteria durante il giorno.

Sarà poi un cantiere mobile: fra due settimane sarà quindi istituito, nelle ore diurne, un senso unico in direzione sud su viale Europa dall’incrocio fra via dei Bocchi e via Pesciatina. I Tir per viaggiare in direzione nord, avranno un percorso obbligato in via Pesciatina fino alla rotonda di Zone e da lì percorrere lo stradone di Segromigno, poi via Nuova, via delle Ville e via Villa Fontana per tornare su viale Europa.

Una scelta fatta dal Comune di Capannori e da Acque per consentire alla ditta di lavorare h24, 7 giorni su 7, e ridurre così al minimo possibile la durata dei lavori su viale Europa (durata stimata in 8 mesi), facendo nelle ore diurne (6-22), un senso unico in un tratto alla volta, da nord (via del Brennero) verso sud (via Pesciatina). Nelle ore notturne, (22-6), invece, viale Europa sarà nel tratto interessato totalmente chiuso.

Dopo i lavori nel primo tratto, il cantiere mobile si sposterà su viale Europa, dall’incrocio fra via dei Bocchi e via delle Ville e, successivamente, dall’incrocio fra via delle Ville e via Masini. Infine il cantiere si sposterà sempre su viale Europa, nel tratto tra via della Chiesa e via del Monumento per circa 10 giorni.