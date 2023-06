Dopo la rapina a febbraio ed i danni strutturali che hanno causato la chiusura dell’ufficio postale di Stiava la Sindaca Simona Barsotti si è confrontata più volte, anche attraverso mail e pec, con Poste Italiane per sollecitare i lavori necessari alla riapertura e per chiedere soluzioni alternative anche attraverso il potenziamento degli altri uffici della zona per cercare di limitare i disagi dei cittadini.