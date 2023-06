Iniziano i lavori alla palestra Bacchettoni

sopralluogo degli assessori Barsanti e Buchignani

Con la consegna dell’immobile alla ditta incaricata dei lavori, questa mattina ha preso ufficialmente l’avvio il cantiere della Palestra Bacchettoni. Sopralluogo per gli assessori allo sport e ai lavori pubblici Fabio Barsanti e Nicola Buchignani accompagnati dai tecnici comunali, progettisti e dai rappresentanti dell’azienda che realizzerà il grande intervento di restauro e riqualificazione per una spesa di poco più di 6 milioni di euro, finanziata con un mutuo a tasso zero di 4,2 milioni dell’Istituto per il credito sportivo e con 1,8 milioni del PNRR. I lavori dureranno circa due anni, quindi fino all’estate del 2025.