INIZIA SABATO 8 LUGLIO AD ARTEMISIA LA RASSEGNA ‘E…STATE AL MATTACCIO’

Al via domani, sabato 8 luglio, al polo culturale Artèmisia di Tassignano la rassegna ‘E…state al Mattaccio’ 2023 realizzata dal Centro Culturale di Tassignano in collaborazione con Fita Lucca e il patrocinio del Comune di Capannori. Alle ore 21, in collaborazione con Emergency Gruppo di Lucca, si terrà il concerto della band ‘Lost & Found’ che esegue vari generi musicali che vanno dal rock al pop, dal Reggae al Rhytm’n’blues e che proporrà brani in lingua inglese ed italiana di artisti come Ed Sheeran, Cohen, Bob Dylan, Tears for Fears, Tracy Chapman. L’attuale formazione della band è composta da Giulia Tardella (voce), Silvia Effe (voce), Ale Lazzareschi (batteria), Eli Bertoni (basso), Max Sergenti (chitarra elettrica), Fabrizio Menichetti (chitarra acustica, armonica e cigar box guitar), Corrado Tinè (sax). L’ingresso è ad offerta libera e l’intero incasso sarà devoluto ad Emergency. La rassegna proseguirà con tre appuntamenti di teatro. Il primo è in programma domenica 16 luglio con la rappresentazione “La Locandiera ‘60” da Carlo Goldoni, riadattamento di Roberto Birindelli che sarà messa in scena dalla Compagnia Teatro Studio. Il secondo appuntamento teatrale si terrà domenica 23 luglio e vedrà la messa in scena da parte della Compagnia ‘A UFO’ dello spettacolo “Andy & Norman” di Neil Simon, per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma), con la regia di Leonardo Della Croce. Ancora teatro domenica 30 luglio con la Compagnia della Croce Verde di Viareggio che presenterà “Le sorprese del divorzio” di Alexandre Bisson e Antony Mars con la regia di Luciano Gassani. La rassegna si concluderà domenica 6 agosto con il concerto dei ‘Green Age’ con musica revival/Pop dagli anni ‘60. Gli spettacoli iniziano alle ore 21. Ingresso 7 euro (gratis sotto i 12 anni). Per informazioni tel. 328 6852577.