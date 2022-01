inizia oggi la seconda tranche di mappature del territorio a cura dell’ Ass. Luccasenzabarriere ODV .

I volontari dell’associazione, insieme al presidente Domenico Passalacqua e agli studenti dell’Isi Pertini, visiteranno negozi, luoghi pubblici, musei e palazzi comunali per inserirli nella Senzabarriere.app, un vero e proprio vademecum dell’accessibilità, gratuita e disponibile per iOS e Android.

All’interno dell’app, infatti, saranno presenti tutte le indicazioni necessarie per muoversi in città serenamente e senza ostacoli, oltre a tante informazioni utili per intolleranti e neo-genitori.