Inghilterra, infermiera condannata per l’omicidio di 7 neonati: «Caso senza precedenti nella storia recente del Regno Unito»

Lucy Letby, 33 anni, ha tentato anche di assassinare altri sei bambini mentre lavorava nell’unità neonatale del Countess of Chester Hospital, a sud di Liverpool. Letby ha iniettato aria nelle vene delle vittime e le ha avvelenate con l’insulina

Sette assassinii e quasi altrettanti tentati omicidi di neonati prematuri, fragilissimi. E’ un caso che sconcerta la Gran Bretagna quello dell’infermiera Lucy Letby, giudicata da una giuria di Manchester tra i peggiori serial killer nella storia del Paese e destinata con ogni probabilità a trascorrere il resto della vita in carcere. Arrestata nel 2018, la 33enne ha operato a lungo senza destare sospetti in due noti ospedali del nord inghilterra, il Women’s Hospital di Liverpool e il Countess of Chester. La polizia è stata allertata solo nel 2017, quando – celandosi, si dice, dietro un atteggiamento attento e premuroso – l’infermiera aveva già straziato spezzato numerose vite appena sbocciate.

Un’iniezione d’aria, una dose eccessiva di insulina, il latte avvelenato, il diaframma spezzato: ogni bimbo ucciso con una modalità diversa, con la perfidia di aggiungere bigliettini di condoglianze.

Letby, stando all’accusa, ha agito «con freddezza e premeditazione». Per portarla a giudizio la polizia ha dispiegato una squadra di 70 investigatori con un’operazione costata diversi milioni di sterline e soprannominata Hummingbird, colibrì, forse in ricordo della fragilità delle vittime.

Per arrivare al processo, la polizia ha esaminato le cartelle mediche di circa 4.000 bimbi nati nei due ospedali negli anni in cui Letby aveva prestato servizio. E’ emerso così che se fossero stati presi sul serio i dubbi espressi da alcuni medici, diverse vite sarebbero state salvate. Già nell’Ottobre del 2015 il professor Stephen Brearey aveva lanciato l’allarme al Countess of Chester Hospital dopo la morte di cinque neonati affidati alle cure di Letby. L’ospedale però non agì e l’anno successivo Letby tornò a colpire, uccidendo altri due bimbi. La giuria ha soppesato ogni caso, arrivando al verdetto dopo 110 ore di camera di consiglio. Su due casi Letby è stata trovata non colpevole, mentre sul tentato omicidio di altri cinque bimbi la giuria non è riuscita ad arrivare a una decisione.