Infrastrutture, Fratelli d’Italia: “La chiusura del Ponte torrente Lima rischia di dividere in due la valle del Serchio”

Lucca 16/05/2023 – “La chiusura del Ponte torrente Lima rischia di dividere in due la valle del Serchio. Rimarrà chiuso 169 giorni e senza una circolazione alternata renderà oltremodo complicati gli spostamenti per residenti e attività economiche, visto che è chiuso anche il Ponte delle Catene” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, componente della Commissione Aree Interne, il consigliere provinciale Matteo Petrini ed il coordinatore Fdi di Bagni di Lucca Manuele Domenici.

“Il Ponte Torrente Lima, come emerge dai cartelloni che illustrano il progetto, pare rimanga chiuso 169 giorni, il Ponte delle Catene per 190 e prevede un intervento completo di restauro -sottolineano Fantozzi, Petrini e Domenici– Entrambe le strutture collegano il versante di Borgo a Mozzano con Bagni di Lucca. Una situazione che creerà enormi disagi per chi deve spostarsi anche soltanto per usufruire di servizi bancari, sanitari, commerciali. Chiediamo alla Provincia di Lucca di istituire una circolazione alternata sul Ponte del Torrente Lima per permettere gli spostamenti. Gli interventi infrastrutturali sono ovviamente necessari ma non possono dividere in due una valle. La progettazione delle opere deve essere fatta con lungimiranza e non deve essere troppo impattante per i residenti. Senza dimenticare che siamo alla vigilia dell’estate e la valle del Serchio richiamerà migliaia di turisti e proprietari di seconde case”