INFORTUNIO SUL LAVORO IN CANTIENE NAVALE – IN CODICE GIALLO AL VERSILIA

infortunio in un cantiere navale: uomo di 34 anni, non italiano, che (probabilmente per una caduta) ha riportato alcuni traumi ed è stato portato – comunque in codice giallo – all’ospedale Versilia.

L’episodio si è verificato in un cantiere navale in via Alfredo Catalani (incrocio con via Indipendenza) in località Fiumetto a Marina di Pietrasanta.

Intervenuta automedica nord e ambulanza da Croce Verde di Pietrasanta