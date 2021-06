Infortuni e malattie professionali costano all’economia Ue oltre il 3,3% del Pil

AGI – “Gli infortuni e le malattie professionali costano all’economia dell’Ue oltre il 3,3% del Pil all’anno, mentre le stime mostrano che per ogni euro investito in sicurezza e salute sul lavoro, il rendimento per il datore di lavoro è circa il doppio”.

È quanto scrive la Commissione europea nella presentazione del nuovo quadro per la sicurezza e la salute sul lavoro. “Prevenire i rischi e promuovere condizioni di lavoro sicure e salutari contribuisce al benessere e alla salute dei lavoratori e delle loro famiglie. Migliora anche la produttività e la competitività delle aziende. Oltre all’imperativo umano, esiste anche un forte motivo economico per un elevato livello di protezione della salute e sicurezza sul lavoro”, spiega la Commissione.