In molti mi state chiedendo informazioni sui vaccini per la fascia di età compresa tra i 55 e 80 anni e per le persone vulnerabili con patologie.

La nostra attenzione per ciascuno è massima, ma per queste categorie il vaccino Astrazeneca non è indicato perché non garantisce adeguata copertura.

In mancanza quindi di nuovi tipi vaccini, si procederà alla vaccinazione di queste categorie appena sarà terminata la fase delle persone over 80 con i vaccini Pfizer e Moderna.

Continuano ancora le vaccinazioni per gli operatori sanitari e socio-sanitari che hanno effettuato la pre-adesione, martedì alle ore 14 verranno riaperte le prenotazioni.

