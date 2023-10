Informagiovani sbarca a Lucca Comics and Games con interviste a professionisti del mondo del fumetto e dell’intrattenimento digitale

L’iniziativa fa parte del progetto Inside Jobs, per portare il pubblico alla scoperta del backstage di quanti abitano il mondo del lavoro oggi.

Anche l’Informagiovani sarà presente a Lucca Comics and Games, non solo con l’apertura al pubblico dello sportello di via delle Trombe giovedì 2 e venerdì 3 novembre, ma anche con i suoi operatori che nei giorni della manifestazione lucchese realizzeranno una serie di interviste a professionisti legati al fumetto, ai games e più in generale al mondo dell’intrattenimento digitale.

L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione con Lucca Crea, ha lo scopo di far conoscere meglio tutta una serie di opportunità lavorative che possono essere d’interesse, facendo emergere le difficoltà incontrare lungo il percorso lavorativo e creativo dei professionisti intervistati e i loro consigli utili per quanti intendano affrontare lo stesso tipo di attività. Un modo, questo, per trasformare le giornate di Lucca Comics and Games anche in una preziosa occasione a servizio di chi, soprattutto fra i giovani, si affaccia al mondo del lavoro e delle nuove professioni.

Le brevi interviste realizzate durante la manifestazione fanno parte del più ampio progetto Inside Jobs, un format che intende proporre brevi video interviste a cura dello Sportello lavoro presso i servizi Informagiovani e InformaDonna, rivolte a professionisti e testimonial interessanti per il mondo del lavoro del futuro, con il quale il pubblico sarà portato alla scoperta delle storie, le curiosità, i successi ma anche le difficoltà dal backstage di chi il mondo del lavoro lo abita oggi e dei trend del mondo del lavoro di domani, con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti utili e spunti per chi è ancora alla ricerca della propria strada verso il futuro.

Tutte le interviste realizzate dagli operatori, quelle durante Lucca Comics e quelle successive, diventeranno infatti altrettanti reel che saranno visibili sulla pagina Facebook Informagiovani Lucca e sul profilo Instragram luccagiovane ogni giovedì alle 19.00, e che poi resteranno a disposizione della banca dati del servizio.