Infopoint turistici, nuovi orari per centro e Marina

Nuovi orari per gli infopoint turistici di Pietrasanta.

Da questa settimana, gli uffici di piazza Statuto e via Donizetti, a Tonfano, sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21. “Con la fine delle scuole abbiamo assistito a un autentico boom di presenze, sia in centro che sulla Marina – ha sottolineato, con soddisfazione, il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti – ed è corretto che l’assistenza ai nostri ospiti, anche sotto il profilo della reperibilità, sia all’altezza del gradimento e della fiducia che stanno mostrando per la nostra città”.

Gli uffici di informazione e accoglienza turistica sono contattabili anche per via telematica (infocentro@comune. pietrasanta.lu.it e infomarina@comune.pietrasanta. lu.it) e telefonica (0584 283375 e 0584 20331).