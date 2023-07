INFO-SEA: aperto tutti i giorni al numero 67 di via Garibaldi a Viareggio

Gli utenti Tari di Viareggio potranno anche fissare un appuntamento per il ritiro ingombranti a domicilio e provvedere al ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata di carta e multimateriale leggero.

Insomma, uno “sportello di contatto” per favorire l’interfacciarsi degli utenti con il gestore del servizio di igiene urbana: un luogo centrale della città, anche per la vicinanza del Comune, e nevralgico per ricevere ed accogliere le richieste dei cittadini.