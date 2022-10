INFARINATA GARFAGNINA

Quando tutto è rosolato passatelo al passaverdure con in buchi finissimi, aggiungete i fagioli passati con tutto il brodo di cottura, mettete 2 patate a pezzetti, abbondante braschetta (cavolo nero) privata della costola centrale e tagliata a striscioline, 1 carota, 1 gambo di sedano, 1 cipolla tutto tagliato a cubetti, cuocete in acqua fin quando le verdure sono tenerissime salate e pepate.

Tenete da parte una pentola di acqua al bollore che potrebbe servirvi se la polenta nella cottura divntasse troppo dura.

Si serve come una polenta morbida in piatti fondi e il commensale verserà un giro d’olio sulla infarinata, olio di frantoio, pizzichino al punto giusto, e una macinata di pepe.

Se lasciata freddare l’infarinata il giorno successivo si taglia col coltello a fette alte un centimetro e si frigge in padella fin quando avrà una crosta consistente e scrocchiarella, allora sì che ne apprezzerete la bontà.

Si può anche passare in forno o sulle braci, ma il gusto cambia e non è buona come fritta.

Dimenticavo lo zampuccio, ottimo come secondo mangiato col purè o con i piselli in umido o meglio ancora con i fagioli all’uccelletto.

fonte ezio lucchesi