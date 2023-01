Individuato il secondo covo di Messina Denaro. Indagato un secondo medico

Giorgia Meloni tuona e fulmina chi vorrebbe sminuire la cattura del boss dei boss. Ed ha ragione. Anche perché guarda caso, molti di questi interventi vengono da coloro che hanno governato per decenni mentre Matteo Messina Denaro se ne stava tranquillo nel suo paesello.

Se tutto questo è vero, certo bisogna dire che: 38 anni di latitanza per Provenzano, 30 per Reina e 30 per Messina Denaro fanno un secolo per prendere i tre capi della Mafia che mai si erano allontanati da casa.

Nelle ultime ore, è stato individuato il secondo covo di Messina Denaro, dove pare fosse stato costruito anche un bunker. Tutto questo intestato al solito prestanome e a poca distanza dalla prima abitazione. Ora è possibile che chi ha costruito tali case, anche fortificate, che i vicini…non sapessero niente?

E che dire delle attività che ora si vengono a sapere con investimenti miliardari in energia alternativa, in costruzioni, finanza, attività commerciali…pare che a tutto il clan, negli anni siano stati sequestrati beni per diversi miliardi di euro, che poi servivano anche a mantenere i sodali in carcere e le loro famiglie…Insomma, fra tutto un mare di gente, che qualcosa doveva pure sapere.

I magistrati della Procura di Palermo e i carabinieri del Ros avrebbero individuato un secondo covo utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro, catturato a Palermo dopo 30 anni di latitanza.

Infatti, oltre all’appartamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, scoperto ieri, il capomafia avrebbe fatto realizzare una sorta di bunker all’interno di un’altra abitazione nella stessa area.

Non è ancora chiaro se si tratti del luogo in cui il capomafia nasconde il suo “tesoro”: documenti riservati, pizzini, soldi che i magistrati cercano. Lo scopriranno i carabinieri e la Guardia di Finanza che sono sul posto per la perquisizione del bunker, che si trova a circa 300 metri dall’abitazione in vicolo San Vito.

Nell’appartamento di vicolo San Vito non sarebbero stati scoperti documenti esplosivi o carte compromettenti, ma l’agenda potrebbe dare spunti investigativi importanti. Come i tantissimi documenti sanitari- referti di visite specialistiche, molte oculistiche, sostenute da Messina Denaro negli anni – recuperati in uno scatolone. Le cartelle mediche dimostrano che il capomafia, incastrato proprio grazie all’inchiesta sulle gravi patologie di cui soffre, durante la latitanza ha incontrato diversi dottori. Uno, Alfonso Tumbarello, medico di base di Campobello di Mazara è indagato per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena, altri saranno presto sentiti.

Anche l’oncologo trapanese Filippo Zerilli sarebbe indagato nell’inchiesta sulla rete dei favoreggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Avrebbe eseguito l’esame del Dna necessario alle cure chemioterapiche a cui il padrino di Castlelvetrano doveva sottoporsi. Il paziente si era presentato al medico con i documenti di Andrea Bonafede, il geometra che gli avrebbe prestato l’identità e che è finito ora sotto inchiesta. Ma la caccia ai fiancheggiatori sembra solo all’inizio.

DANIELE VANNI