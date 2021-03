Indagine conoscitiva della Regione Toscana sull’uso della legna e delle biomasse in ambito residenziale

Il Comune di Seravezza invita i cittadini a partecipare all’indagine avviata dalla Regione Toscana sull’utilizzo di legna, pellet e simili come forma di riscaldamento e/o cottura di cibi in ambito residenziale. Lo studio servirà ad ottimizzare gli interventi che puntano a contenere gli sprechi energetici e ad indirizzare gli usi verso forme poco impattanti sotto il profilo ambientale. Il questionario si compila online fino a fine marzo al seguente indirizzo: bit.ly/3854aR6.

La rilevazione servirà in particolare ad acquisire prime informazioni sugli stili di vita dei cittadini toscani, sui consumi di legna e biomasse legnose, sulle fonti di approvvigionamento, sulle modalità di utilizzo degli apparecchi ad uso domestico (frequenza, modalità di accensione, accatastamento e aspetti manutentivi) e sulla propensione all’acquisto di strumenti a maggiore efficienza e minore impatto ambientale a fronte della disponibilità di incentivi alla sostituzione di quelli più obsoleti. L’indagine contribuirà anche ad acquisire elementi per migliorare le politiche regionali in materia di efficientamento energetico e miglioramento ambientale. Maggiori informazioni sul sito della Regione all’indirizzo: bit.ly/3uSslMf.