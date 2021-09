Indagato per spaccio, 21enne di Pietrasanta, residente a Massarosa

Nella mattinata odierna, personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di Viareggio ha indagato in stato di libertà R.N., 21 enne di Pietrasanta ma residente a Massarosa, per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare il personale della Polizia di Stato, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente, ha effettuato una perquisizione domiciliare in un’abitazione sita a Massarosa, in uso all’uomo. Sono state rinvenute,all’interno di una serra nella parte posteriore della casa, 44 piante di cannabis per un peso 236,6 gr. di marijuana, oltre al materiale fertilizzante e a quello professionale per la coltivazione della cannabis.

Il tutto è stato posto sotto sequestro e il ragazzo indagato a piede libero.