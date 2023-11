Incrementato il servizio di fornitura pasti alle “Mancini”



Dal 21 novembre, alla scuola primaria “Mancini” di Marina, per le famiglie che ne hanno fatto richiesta sarà esteso il servizio mensa nei giorni senza rientro pomeridiano obbligatorio, il martedì e il giovedì. Un risultato “frutto dell’ottima collaborazione fra i genitori, la dirigenza del Comprensivo 2 e l’amministrazione comunale – sottolinea il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani – che per il Comune non comporta variazioni del servizio già attivo e su cui abbiamo lavorato fin da quando le famiglie mi hanno informata di questa necessità. Grazie alla disponibilità della Pietrasanta Sviluppo e all’immediato interessamento del dirigente Luca Di Martino, che ha concretizzato splendidamente la volontà espressa, in senso positivo, già dalla dottoressa Maria Concetta Consoli, le famiglie avranno risposte concrete e gli alunni un’occasione di crescita in più”.

La fornitura aggiuntiva dei pasti, richiesta da una quindicina di famiglie, è stata infatti inserita nel progetto “L’appetito vien piantando” che la scuola ha pensato per i bambini interessati: “L’obiettivo è offrire sevizi ma senza perdere la didattica – spiega Luca Di Martino, dirigente scolastico del Comprensivo Pietrasanta 2 – ecco perché abbiamo voluto associare alla mensa un’attività di laboratorio: i bimbi, infatti, potranno seguire la crescita di alcune piante aromatiche tipiche della cucina mediterranea all’interno di serre idroponiche, una tecnica di coltivazione fuori suolo e con basso impatto ambientale”.

Soddisfazione dai genitori che, attraverso la rappresentante di classe e d’istituto Mariarosa Ulivi, si erano fatti promotori dell’iniziativa: “L’interesse per questa opportunità era maturato già nel periodo precedente al covid – ricorda – e il Comune si era attivato subito, sui meccanismi inerenti la refezione. L’emergenza sanitaria ha prima bloccato, poi rallentato questo percorso che oggi salutiamo con grande entusiasmo, per i nostri figli ma anche come servizio da poter offrire agli alunni che verranno”.

Dopo l’approvazione nell’ultima seduta della giunta, l’ufficio Pubblica Istruzione e la Pietrasanta Sviluppo provvederanno a quanto necessario per provvedere alla fornitura dei pasti e alla rilevazione giornaliera delle presenze a mensa.