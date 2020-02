INCONTRO PUBBLICO A LAMMARI SULL’ESTENSIONE DELLA RETE DEL METANO IN VIA S.CRISTOFORO

INCONTRO PUBBLICO A LAMMARI SULL’ESTENSIONE DELLA RETE DEL METANO IN VIA S.CRISTOFORO

Lunedì 2 marzo alle ore 18.00 nella sede Ascit di Lammari è in programma un incontro pubblico promosso dal Comune con i cittadini residenti in via S. Cristoforo sull’estensione della rete del metano su questa viabilità che collega via dei Leri a Viale Europa. Un intervento atteso poiché diversi residenti hanno già manifestato interesse ad allacciarsi alla rete. Durante l’incontro, al quale interverranno l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e il consigliere comunale Guido Angelini, saranno resi noti le modalità e i tempi di intervento dell’estensione e i costi per l’allacciamento alla rete.