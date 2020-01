Incontro con la popolazione per la riqualificazione urbana di Fornaci

L’incontro si è trenuto il 21 gennaio presso il cinema Puccini ed a promuoverlo è stata appunto l’Amministrazione Comunale di Barga. L’intervento è già inserito a bilancio; costerà 381 mila euro. 241 sono stati ottenuti dalla Regione Toscana mentre 80 mila euro li metterà a disposizione il comune e 60 mila arriveranno da contributi privati. Qualcosa è già emerso sull’intervento: una riqualificazione del davvero messo male ex consiglio di Frazione, in palazzo di Via Galilei che ha bisogno di cure importanti soprattutto al tetto ma non solo a quello. Ma il progetto punterebbe anche alla riqualificazione dell’area circostante, da via Medi al piazzale don Minzoni, con anche la possibile creazione di una pista ciclabile. Il Comune ha voluto confrontarsi con la gente ed al tempo stesso affrontare anche il discorso per una rivisitazione della viabilità dell’area interna di Fornaci dove potrebbero esserci modifiche ai sensi unici. Il tutto nella massima condivisione possibile.