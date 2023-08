Incontro Comune-Pro Focette, focus viabilità e rumori

Incontro Comune-Pro Focette, focus viabilità e rumori



Verifica e messa a punto delle misure di viabilità già assunte e iniziative per mitigare i picchi di rumore legati all’attività dei locali sul lungomare: questi i principali elementi in discussione nell’incontro che, giovedì pomeriggio, ha visto al tavolo l’amministrazione comunale, con il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, l’assessore a viabilità e sicurezza Andrea Cosci e il capo di gabinetto Gabriele Marchetti e l’associazione Pro Focette, guidata dal presidente Tino Grittini che, il giorno dopo Ferragosto, aveva chiesto un confronto con gli amministratori ricevendo immediato riscontro.

Sul fronte viabilità, l’associazione ha dato il suo plauso ai provvedimenti sperimentali adottati per limitare traffico e sosta notturni in via della Libertà, chiedendone di più strutturati e ringraziando, nel contempo, la polizia municipale per le sanzioni elevate ai trasgressori che, seppur in numero limitato, non sono mancati. E’ stato, poi, richiesto il ripristino della viabilità originaria su via Astoria, modificata circa un mese fa per una gestione migliore della circolazione in concomitanza degli spettacoli nell’area di Bussoladomani. L’assessore Cosci ha confermato la disponibilità a una valutazione di entrambe le richieste, nelle modalità e tempistiche più opportune e in accordo con il Comando di polizia locale.

Più articolata e complessa è stata la questione-rumori. La Pro Focette, per viva voce di alcuni abitanti, ha riportato con dovizia di particolari le differenti “fasi” di disturbo notturno legate all’attività di alcuni locali del lungomare, dal volume della musica agli schiamazzi dei frequentatori, chiedendo all’amministrazione un canale di confronto con i gestori per conciliare il diritto al riposo con quello al lavoro (degli imprenditori) e al divertimento (degli avventori).

“Per i rilievi sulle emissioni rumorose ci siamo già mossi – ha risposto il sindaco Giovannetti – e siamo in attesa di un intervento da parte delle autorità competenti. La Pro Focette è una sentinella, per noi, preziosa e ben comprendiamo le difficoltà dei residenti; tuttavia il Comune, è bene ricordarlo, può attivarsi solo con interlocutori ufficiali e con il supporto di atti formali: nel momento in cui non ci siano queste ‘pezze d’appoggio’, presentate anche da parte dei cittadini, diventa molto complicato rappresentare certe problematiche alle forze dell’ordine”. Il primo cittadino ha comunque assicurato all’associazione che contatterà nuovamente anche i gestori dei locali interessati per riportare loro quanto appreso e verificare che ciascuno svolga la rispettiva attività nel rispetto delle prescrizioni di legge.