Incontri nelle frazioni, confronto positivo a Valdicastello



Dagli interventi più semplici, come quelli sulla segnaletica stradale, alla bonifica delle miniere ex Edem e fino a una maggiore presenza dell’elemento “Valdicastello” nelle celebrazioni del premio Carducci: un momento di ascolto aperto, apprezzato e positivo, l’incontro che martedì pomeriggio l’assessore alle frazioni, Ermanno Sorbo e il consigliere comunale, Niccolò Alberti hanno avuto con la comunità paesana, organizzato su richiesta dei cittadini.

“Non siamo andati a esporre un programma di intenzioni – ha ricordato Sorbo, rimarcandolo in apertura dell’incontro anche ai residenti riuniti al Cro – ma a individuare problemi e proporre soluzioni realizzabili insieme ai cittadini. Le problematiche presentate sono trasversali, a livello amministrativo: noi ne abbiamo preso nota e, su alcune, ci siamo già attivati con gli uffici competenti”.

Come per i piccoli smottamenti che si sono verificati in un tratto di via Parigi e via Valdicastello: l’ufficio protezione civile ha preso in carico la segnalazione e già eseguito un sopralluogo, si stanno ora valutando le modalità di intervento più efficaci. Altro tema discusso, il futuro del campetto di Regnalla: a fine anno scadrà il contratto con il privato, l’assessore Sorbo ha ribadito la volontà di riparlare con i proprietari per l’uso della struttura sportiva. Trasmessa all’ufficio tecnico comunale anche la necessità di posizionare dossi o altri dissuasori per l’alta velocità nel tratto stradale compreso fra Regnalla e la Pieve e di valutare l’istituzione di altri spazi per la sosta delle auto. Fra i punti, più complessi, registrati dagli amministratori anche il problema della copertura per la rete telefonica e internet e dell’irrigazione di campi e giardini.

Quanto alle miniere ex Edem, Sorbo e Alberti hanno informato i cittadini che è stato conferito un incarico all’archeologa toscana Deborah Giannessi per realizzare nel sito minerario, opportunamente bonificato, un piccolo museo. Il consigliere Alberti, che fra i rappresentanti della maggioranza consiliare è stato quello “delegato” da Sorbo ai rapporti con la comunità di Valdicastello, ha confermato ai cittadini la più ampia disponibilità per aggiornamenti sulle questioni già poste e per raccogliere nuove indicazioni.