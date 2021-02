Incidenti lavoro: cade da solaio capannone, morto operaio

(ANSA) – STAGNO, 05 FEB – Incidente sul lavoro a Stagno (Livorno): un operaio di 66 anni è morto dopo essere caduto da un solaio mentre stava effettuando dei lavori in un capannone industriale. L’incidente è accaduto verso le 11 di oggi, venerdì 5 febbraio, e a prestare i primi soccorsi all’uomo, che nella caduta da un’altezza di circa tre metri avrebbe sbattuto violentemente la testa, sono stati i colleghi.

Gli stessi colleghi hanno subito avvisato il 118 che è arrivato sul posto con un’ambulanza della Svs con il medico.

Nonostante i lunghi tentativi di rianimare il 66enne, purtroppo per il medico non è rimasto altro che constatarne il decesso. E’ intervenuta inoltre la polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente. (ANSA).