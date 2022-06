Coinvolti un’auto e due mezzi pesanti. Nello scontro, uno dei Tir si è ribaltato perdendo parte del carico – candeggina – e innescando un principio d’incendio spento da squadre dei vigili. La vittima è il conducente di uno dei mezzi pesanti mentre i feriti si trovavano negli altri due veicoli. In seguito all’incidente si sono create lunghe code e ai viaggiatori incolonnati sono state distribuite bottigliette d’acqua.

Modena, incidente mortale causa coda chilometrica: gente bloccata in auto sotto il sole

Lunghe code, acqua distribuita ai viaggiatori –

L’ondata di calore peggiora la situazione del traffico in A1 dopo l’incidente della scorsa notte tra Valsamoggia e Modena Sud, al chilometro 183, nel quale ha perso la vita il conducente di un camion che ha impattato con un altro mezzo pesante e un’auto. Autostrade per l’Italia informa che risulta riaperto sia il tratto in direzione Milano che quello verso Bologna ma su quest’ultimo si sono create code fino a 15 km. Ai viaggiatori incolonnati sotto al sole sono state distribuite bottigliette d’acqua.