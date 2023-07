Incidente – tra auto e bicicletta a Montecarlo – con pegaso a cisanello

Chiamata delle 10.09 per scontro tra auto e bicicletta a Montecarlo, in via San Martino.

L’uomo in sella alla bicicletta, di 41 anni, ha riportato politrauma ma è sempre stato vigile e cosciente. Portato in codice rosso con Pegaso 3 all’ospedale di Cisanello (Pisa).

Intervenuti automedica e ambulanza della Croce Verde di Porcari.