Incidente sulla  A1 conivolte due vetture e un mezzo pesante  ,  5 feriti, grave una donna

Coinvolte due autovetture. Lunghe code per la chiusura di entrambe le carreggiate sul tratto aretino dell’Autostrada del Sole

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti sul tratto autostradale A1 all’altezza dell’area servizio Lucignano direzione sud, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto coinvolte ed un mezzo pesante. Una persona incastrata nell’abitacolo di un’autovettura è estratta dai vigili del fuoco e affidata al personale sanitario. Sul posto l’elicottero Pegaso della Regione Toscana.

AREZZO — Spaventoso incidente stamani lungo il tratto aretino dell’Autostrada A1 dove le carreggiate tra Arezzo e Valdichiana sono rimaste temporaneamente chiuse. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto.

Cinque le persone ferite. Si tratta di una donna di 47 anni trasportata in codice rosso alle Scotte di Siena. Le altre persone sono due uomini e due adolescenti, trasportate in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.

Lo schianto è avvenuto al chilometro 381. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, vigili del fuoco, polizia stradale e personae di Autostrade per l’Italia.