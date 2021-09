Incidente sul lavoro: Lorenzo Alessandrini, non si dovrebbe più morire sul lavoro

Lorenzo Alessandrini esprime sgomento per la morte di Andrea Bascherini, l’operaio schiacciato tra due lastre di marmo questa mattina in una ditta di Pietrasanta. Bascherini era residente a Pozzi nel Comune di Seravezza. Aveva 54 anni. “Nel 2021 non si dovrebbe più morire sul posto di lavoro ed in questo modo assurdo. Oggi c’è solo tanto dolore. Un dolore che ha scosso tutta la comunità. Alla moglie, alla figlia, ai famigliari e cari le mie più sincere condoglianze”: le parole di Lorenzo Alessandrini.