incidente stradale – una vettura finisce la sua corsa contro una pianta due i feriti

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti alle ore 6:00 nel comune di Laterina ( AR) in Via Arno, per un Incidente stradale dove un’autovettura, ha perso il controllo impattando contro il tronco di una pianta ad alto fusto. Il conducente al nostro arrivo era già in cura al 118, mentre il passeggero è stato liberato dai Vigili del fuoco, prima di essere immobilizzato ed affidato alle cure dei sanitari del 118.

Sul posto Carabinieri.