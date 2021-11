INCIDENTE STRADALE – scooter contro un’auto.

il conducente dello scooter, e’ stato trasportato al pronto soccorso del San Luca in codice rosso



Un uomo di 59 anni è rimasto ferito in modo serio nello scontro avvenuto attorno alle 12,30 di oggi, in via Sarzanese a Lucca.

sul posto e’ intervenuto il 118 I sanitari hanno accertato che soltanto l’uomo in sella allo scooter aveva bisogno di cure mediche e lo hanno trasportato d’urgenza

in codice rosso al san luca