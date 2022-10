incidente stradale – scontro auto pullman – un ferito in codice rosso a cisanello

I Vigili del fuoco del comando di Lucca, sono intervenuti alle ore 14:00 in località Guamo in Via Sottomonte, per un incidente stradale avvenuto tra un pullman di turisti di nazionalità Svizzera ed una vettura. Nello scontro frontale la conducente dell’auto è rimasta incastrata sull’intero dell’abitacolo ed estratta dai Vigili del fuoco per poi essere affidata alle cure dei sanitari del 118.

trasportata in ambulanza in codice rosso a cisanello