Incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 74 nel comune di Sorano.

Sorano (GR)

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri presenti sul posto, una autovettura con a bordo due donne, è uscita di strada fermando la propria corsa addosso ad un albero.

L’intervento congiunto della squadra del distaccamento di Arcidosso e del distaccamento volontario di Sorano, ha permesso l’estricazione della donna che si trovava alla guida incastrata all’interno dell’abitacolo, poi affidata ai sanitari presenti sul posto.