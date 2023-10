incidente stradale per una cisterna carica di gpl – sul posto i vigili del fuoco

Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa sta intervenendo dalle ore 10:19 in Località San Donato in Bellaria nel Comune di Chianni per incidente stradale. Il sinistro ha visto coinvolta una cisterna, contenente circa 6000 lt di GPL. L’intervento del Distaccamento di Cascina con il supporto di personale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) proveniente dal Comando di Venezia. Nel tardo pomeriggio sono previste le operazioni di travaso della suddetta sostanza in altra cisterna e se del caso la combustione controllata del GPL.