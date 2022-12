Incidente stradale mortale intorno all’una e mezzo della notte scorsa, tra sabato 3 e domenica 4 dicembre, a San Giovanni alla Vena, nel comune di Vicopisano,

La vittima è una donna di 69 anni, Patrizia Lunardini, residente a Bientina.

la donna, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura finendo per schiantarsi contro un albero che costeggia la carreggiata.

Sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la 69enne non c’è stato niente da fare.