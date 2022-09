incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolti due ciclomotori e un’autovettura. – un motociclista e rimasto ucciso

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti nel comune di Figline in Via Aretina al km 27, per un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolti due ciclomotori e un’autovettura.

A seguiti dello scontro, una moto si è incendiata e i Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento e la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Le persone coinvolte sono state prese in carico dal personale sanitario, dove il medico ha purtroppo constatato il decesso di un motociclista.

Sul posto Polizia Locale e Carabinieri e elicottero Pegaso.

Sul posto con 2 automezzi e 5 unità.