incidente stradale muore nello scontro il conducente dello scooter

Chiamata delle17 per scontro tra auto e scooter in via Sarzanese a Capezzano Pianore, nel comune di Camaiore.

La persona alla guida dello scooter è deceduta. Si tratta di un uomo di 58 anni della zona.

Intervenuti sul posto:

automedica, ambulanza della Misericordia di Camaiore e Carabinieri. Chiamato anche Pegaso, che però è ripartito senza intervenire appena constatato il decesso dell’uomo.

e il deceduto si chiami Rodolfo Francesconi del 1964, della zona.